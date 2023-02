Almanya Başbakanı Scholz: 'Göç konusu, Avrupa'da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sorun'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Meloni başbakanlıkta askeri törenle karşılandı. Berlin'deki buluşmanın ana konu maddelerini beklenildiği gibi enerji geçişi, göç, ekonomik ilişkiler ve Ukrayna savaşı oluşturdu. İki lider baş başa görüştükten sonra akşam saatlerinde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başbakan Olaf Scholz, Almanya ve İtalya'nın çok yakından bağlı olduğunu söyleyerek, göçü temel bir mesele olarak nitelendirdi ve vasıflı işçi sıkıntısı açısından Avrupa'nın göçe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Scholz, göç meselesinin yalnızca birlikte üstesinden gelebilecekleri bir sorun olduğunu söyleyerek, "Avrupa'da kalma hakkı olan herkes kalabilmelidir. Bu konuda göç ülkeleriyle anlaşmak gerekir” ifadelerini kullandı. Scholz, Avrupa'nın yeşil dönüşümde kalıcı olarak lider bir pozisyon alması gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda, orada üretim yapan şirketler için milyarlarca dolarlık bir ABD sübvansiyon programına atıfta bulunarak küresel bir sübvansiyon yarışına karşı uyarıda bulundu.

"Ukrayna'yı desteklemezsek barış olmaz, işgal olur"

İtalya Başbakanı Meloni, Almanya ve İtalya'nın ikili ilişkilerle yakından bağlantılı iki ülke olduğunun altını çizerek, "Bu ilişki her iki ülke için de önemli ve güçlü ekonomik bağlarla karakterize edilen bir ortaklıktır. Her iki ülke de bir bütün olarak Avrupa Birliği için önemlidir” dedi. Meloni, Ukrayna savaşı ve göç meseleleriyle ilgili olarak da "Çözüm bulma yeteneğimiz çok önemli" diyerek, İtalyan hükümetinin yardım etmek için her fırsatı değerlendireceğini belirtti ve “Varlığımıza ihtiyaç duyulan yerdeyiz. Ukrayna'yı desteklemezsek barış olmaz, işgal olur. Ukrayna'yı desteklemek, savaşan tarafları müzakere masasına oturtmanın tek yolu" ifadesini kullandı.

Mahmut Tosun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.