Almanya Başbakanı Scholz ile Çin Başbakanı Li bir araya geldi

Geçtiğimiz mart ayında göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini düzenleyen Çin Başbakanı Li Qang, temaslarına devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen Çin Başbakanı Li, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Başbakan Li, Başbakan Scholz ile birlikte 7'nci Çin-Almanya Hükümetler Arası İstişare'ye eş başkanlık edecek.

Li, ziyareti kapsamında ayrıca Çin-Almanya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Forumu'na ve iki ülkeden girişimcilerin yer alacağı yuvarlak masa toplantısına katılacak ve Alman sanayi ve iş çevrelerinden temsilcilerle görüşecek.

Li, Almanya'nın ardından Fransa'yı ziyaret edecek

Başbakanı Li, Almanya'nın ardından Fransa'ya resmî bir ziyaret gerçekleştirecek ve başkent Paris'te düzenlenecek Yeni Küresel Finans Paktı Zirvesi'ne de katılacak.

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