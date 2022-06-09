Almanya Başbakanı Scholz: 'NATO, Rusya karşısında kararlılığını göstermeli'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zona hastalığına yakalanmasının ardından bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geleceği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, “Başbakan Scholz ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 29-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri kullanıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına değinen Scholz, hükümetin NATO'ya katkılarına devam edeceğini belirtirken NATO ittifakının Rusya'nın saldırganlığı karşısında kararlılığını göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'ya karşı birlik sinyali

Görüşmede, ittifakın stratejik konseptinin güncellenmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının bir sonucu olarak gerekli çalışmaların yapılması ve "NATO 2030" gündeminin uygulanması gibi konular ele alındı. İttifakın, Rusya karşısında kararlılık ve birlik sinyali göndermesi gerektiği konusunda anlaşmaya varılan görüşmede, NATO'nun temel misyonu olan Avrupa-Atlantik bölgesinin korunması ve 10 yıl içinde bu misyonu güvenilir ve başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam edebilmesi gerektiği konusunda da söz birliğine varıldı.

Mehmet Koca