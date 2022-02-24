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Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'ya saldıran Rusya ağır bir bedel ödeyecek'

Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'ya saldıran Rusya ağır bir bedel ödeyecek'
Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'ya saldıran Rusya ağır bir bedel ödeyecek'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'in Ukrayna'ya yönelik operasyonu ile büyük bir hata yaptığını belirterek, "NATO, bugün Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara karar verecek. Yaptırımların amacı, Rusya'da yaptıkları saldırının bedelini ödetmektir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonun ardından güvenlik kabinesini topladı. Alman Başbakan, Scholz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "24 Şubat kardeş Ukrayna halkı için kara bir gün. Rusya, Ukrayna'ya operasyon başlatarak sayısız masumun hayatını tehlikeye atıyor. Bu savaş Putin'in savaşıdır. Putin'e saldırıyı derhal durdurması ve birliklerini Ukrayna'dan çekmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa ülkelerine seslenen Scholz, "sizi destekleyeceğiz" ifadesini kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tam bir dayanışma içinde olduğunu, Pazar günü parlamentoda özel bir oturum yapılacağını ve oturumda hükümet açıklamasının yapılacağını sözlerine ekledi.

Mehmet Koca
 

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