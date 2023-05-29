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Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

Hülya Keklik
 

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