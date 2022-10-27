Almanya Başbakanı Scholz'dan Yunanistan'a destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da temaslarını sürdürüyor. Scholz, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis görüşmesi öncesinde Yunan Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine değindi. Alman Başbakan, adalar konusunda Atina'nın yanında yer alarak, “Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğini sorgulaması kabul edilemez. Bu aynı zamanda üstü kapalı askeri tehditler için de geçerlidir” dedi.

Mehmet Koca



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