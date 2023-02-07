İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremler sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle en içten taziyelerini ilettiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise başta Almanya olmak üzere uluslararası destekten dolayı Scholz'a teşekkür ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Schozl'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşanan felaketle başa çıkmak için daha fazla destek sözü verdiği aktarıldı.

Mehmet Koca
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.