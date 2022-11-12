Almanya Başbakanı Scholz'den İran'a sert tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, haftalık videolu mesajında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Almanya'ya yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Başbakan Scholz, “Tahran'daki yönetime sadece şunu söyleyebilirim. Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes, bizim direnişimizi bekleyebilir" ifadelerini kullandı. İran'da haftalardır devam eden protestolarda göstericilere gösterilen tutumu eleştiren Scholz, “Sokaklarda ve mahkeme salonlarında neler olduğunu görüyoruz. Özgürlük ve adalet mücadelesini görüyoruz. Bunlar kesinlikle kabul edilemez” dedi. Scholz, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestoların artık “sadece bir kıyafet kuralı meselesi” olmadığını, özgürlük ve adalet mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

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