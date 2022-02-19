İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Almanya Başbakanı Scholz'den Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'den Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz'den Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Avrupa'daki çatışmanın tırmanması konusunda acil uyarılarda bulunarak, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur” dedi.

Almanya Başbakanı Scholz'den Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı - Tıkla İzle

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Rusya ile olan ihtilafın dramatik bir durumda olduğunu dile getiren Scholz, “Avrupa'da savaş yeniden tehdit oluşturuyor ve bu risk önlenmiş değil. Kriz dinamiğini kırmanın tek yolu müzakere etmektir” dedi.

Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askerinin konuşlandırılmasının hiçbir taraftan haklı görülmediğini de vurgulayan Scholz, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak yüksek maliyetlere yol açacak büyük bir hata olur” şeklinde konuştu.

"Müzakereye hazırız"

Rusya'nın, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği sorununu savaş nedeni olarak gündeme getirmesine değinen Scholz, "Bu paradoksal bir şey, çünkü bu konuda verilecek bir karar yok" dedi. Scholz ayrıca, "Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlık ciddi bir hata olur ve bunun olmasını istemiyoruz. Evet, müzakereye hazırız" diye konuştu.

Rusya'nın savunulamaz talepleri ile meşru güvenlik çıkarları arasında bir ayrım yapılması gerektiğini de dile getiren Scholz, ”Ukrayna'nın NATO'ya katılması için temel ihtimal de dahil olmak üzere bir ittifakı özgürce seçme hakkı müzakere edilemez. Aynı zamanda her iki taraf için de önemli olan güvenlik sorunları var. Her şeyden önce silah sistemleri ve tatbikatlarında şeffaflık, riskten kaçınma mekanizmaları ve silah kontrolüne yönelik yeni yaklaşımlar var" diye konuştu.

NATO'nun ortaklarını saldırılara karşı savunacağını söyleyen Scholz, "Almanya, 5. maddenin garantisini - eğer ve ama'lar olmadan - destekliyor" dedi.

Sinan Karamurat
 

İLGİLİ HABER
Biden: Putinin Ukraynayı işgal kararı verdiğine inanıyorum Biden: 'Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı verdiğine inanıyorum'
İLGİLİ HABER
Donbassta sirenler çalmaya başladı: Halka Rusyaya gitme çağrısı yapıldı Donbass'ta sirenler çalmaya başladı: Halka Rusya'ya gitme çağrısı yapıldı
İLGİLİ HABER
Beyaz Saray, Ukraynayı hedef alan siber saldırılardan Rusyayı sorumlu tuttu Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu
İLGİLİ HABER
Lavrov: Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır Lavrov: 'Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır'
İLGİLİ HABER
Ukraynada gerilim tırmanıyor! Ukrayna'da gerilim tırmanıyor!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.