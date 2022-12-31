Almanya Başbakanı Scholz'den yeni yılda 'enerji tasarrufu' çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl mesajı yayımladı. Almanya ve Avrupa için zor bir yılın sona erdiğini ifade eden Başbakan Scholz, yeni yıla güvenle ve yüksek enerjiyle girme çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına karşı Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'nun uyum içerisinde güç gösterdiğini kaydetti.

Almanya'nın iyi ve güvenli bir gelecek için hızla çalışan güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Scholz, “Özellikle zor zamanlarda güçlerini birleştiren bir ülkeyiz. Şehirde veya taşrada, yaşlı veya genç, varlıklı veya az varlıklı, burada doğmuş veya sonradan gelmiş hiç kimseyi geride bırakmadığımız bir ülke" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tosun



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