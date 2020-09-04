Almanya, Covid-19 testi konusunda sınıfta kaldı

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke yurtdışından gelenleri Covid-19 testine tabi tutuyor. Almanya'da haftalık 1 milyon 200 bin Covid-19 testinin yapılmasına rağmen Bavyera eyaletinde yurtdışından dönen ve test yaptıran en az 10 bin kişinin test sonuçları günlerdir çıkmadı. Bavyera eyaletinde bulunan test istasyonlarında yaşanılan aksaklıklar yüzünden binlerce kişi test sonuçlarını alamadığı için evlerinde kendilerini karantina altına aldı.

Bavyera Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından dönen en az 10 bin kişinin korona virüs test sonuçlarını 48 saat içinde alamadığı aktarıldı. Bakanlık, Salı ve Cuma günleri arasında test yaptıranların neticelerini alamamalarının nedeninin yaşanılan teknik hatadan kaynaklandığını ve sorunun giderildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Melanie Huml yaptığı açıklamada, test sonuçları pozitif çıkanların neticelerinin kendilerine zamanında bildirildiğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Bavyera eyaletinde bulunan test istasyonlarında test yaptıran 900 kişinin sonuçları pozitif çıkmış, formların yanlış doldurulması nedeni ile ilgili kişilere ulaşılamamıştı. Bu durum ülkede skandala yol açmıştı. Bavyera, Almanya'da ücretsiz korona testi yapan tek eyalet konumunda bulunurken, otoyollarda bulunan test istasyonlarında günlük 6 bin ile 16 bin kişiye korona virüs testi yapılıyor.

Eyalette yaşanılan test skandalları üzerini açıklamada bulunan Bavyera Yeşil Grubu, eyalette korona virüs komisyonu kurulması ve test stratejisi planlanması çağrısını yeniledi. Parlamento Grubu Lideri Katharina Schulze yaptığı açıklamada, “Başbakan Söder'in Covid-19 testi fiyaskosu ikinci tura giriyor” ifadelerini kullanarak hükümeti eleştirdi.

Mehmet Koca