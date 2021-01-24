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Almanya Covid-19'a karşı antikor tedavisine başlıyor

Almanya Covid-19'a karşı antikor tedavisine başlıyor
Almanya Covid-19'a karşı antikor tedavisine başlıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19’u yenmesine yardımcı olan antikor tedavisinin Almanya’da uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Almanya, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsü yenmesine yardımcı olan antikor tedavisini uygulamaya hazırlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, hükümetin antikor tedavisi için 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını söyledi. Antikor ilaçlarının önümüzdeki hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını belirten Spahn, Almanya'nın pandemiyle mücadelede bu yöntemi kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını ifade etti. İlaçları tedarik edecek üretici firmayı açıklamayan Spahn, bunun Trump'a verilen ilacın aynısı olduğunu kaydetti. Spahn, "Bu antikorları yüksek riskli hastalarda erken aşamalarda uygulamak ciddi bir ilerlemeyi önlemeye yardımcı olabilir” dedi.

Ekim 2020'de korona virüse yakalanan Donald Trump'a ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen ve henüz onay almayan REGN-COV2 antikor tedavisi uygulanmıştı.

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