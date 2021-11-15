Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar'

Almanya'da Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçerken, günlük insidans değeri 300'ün üzerine çıktı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yaptığı açıklamada, "Aşı olmak konusunda hala tereddüt ediyorsanız, bugün size doğrudan sormak istiyorum. Sizi ikna etmek için daha ne olması gerekiyor? Sizlerden tekrar aşı olmanız için rica ediyorum!" ifadelerini kullanarak, “Aşılanmayanlar kendi sağlıklarını ve hepimizi riske atıyorlar" dedi.

Yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarının yüzde 90'ının aşısız olduğunu ve yoğun bakımlardaki doluluk oranın her geçen arttığına dikkat çeken Steinmeir, “Her şeyden önce, bu sonbaharda korona virüse yakalananlar ve yoğun bakım ünitelerinde hayatta kalma mücadelesi verenler aşısız kişilerden oluşuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, federal ve eyalet hükümetlerinin bir kriz anında "hızlı ve iyi" tepki verebilmesi gerektiğini belirterek, “Küresel ısınma çağında devletimiz daha fazla çevre felaketine, salgınlara, paradoksal olarak doğası ve boyutunu henüz bilmediğimiz krizlere hazırlıklı olmalıdır” dedi.

Salgının ülkeleri dayanıklılık testine soktuğunu belirten Steinmeier, korona virüsten önce var olan zayıflıkların ortaya çıktığını ifade etti. Salgınla beraber özellikle dijitalleşmedeki açıkların ortaya çıktığına değinen Steinmeier, “Devlet daireleri, okullar ve sağlık sistemindeki dijital eksiklik utanç verici bir durumda ve bu eksiklikleri giderme çabaları çok yavaş ilerliyor" eleştirisinde bulundu.

Mehmet Koca

