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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Covid-19 aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Covid-19 aşısı oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Covid-19 aşısı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Covid-19'a karşı AstraZeneca aşısı yaptırdı. Berlin askeri hastanesinde aşı olan Steinmeier, halkı aşı olmaya çağırarak, "Almanya'da onaylanan aşılara güveniyorum" dedi. Bu fırsattan yararlanılması gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Bugün AstraZeneca ile ilk aşımı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adım" diye konuştu.

Almanya'da AstraZeneca aşısı yaptıran 2,7 milyon kişiden 31'inde kan pıhtılaşması görülmüş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu gelişmelerin ardından Alman Aşı Komisyonu (STIKO) 60 yaşın altındakiler için AstraZeneca aşısının tavsiye edilmediğini açıklamıştı.

Sinan Karamurat
 

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