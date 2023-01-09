Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Kıbrıs için iki devletli bir çözüm söz konusu bile olamaz'



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Baerbock, Almanya'nın GKRY olan desteğinin altını çizerek, "Almanya burada sımsıkı sizin yanınızda duruyor” dedi.

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde bir çözüm bulunabileceğini kaydeden Baerbock, Almanya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yeni diyalog önerileriyle GKRY'i desteklemeye hazır olduğunu aktararak, "Kıbrıs için iki devletli bir çözüm söz konusu bile olamaz" dedi.

İran'ın Berlin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'daki son duruma da değinen Baerbock, İran'da 2 protestocunun daha idam edilmesi nedeniyle İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıkladı.

Mahmut Tosun



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