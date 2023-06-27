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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: “Putin'in bu savaşla kendi ülkesini de mahvediyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: “Putin'in bu savaşla kendi ülkesini de mahvediyor”
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: “Putin'in bu savaşla kendi ülkesini de mahvediyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’da başlattığı isyanın ardından yaptığı açıklamada, "Putin'in bu savaşla kendi ülkesini de mahvediyor” dedi.


Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, arabuluculuğu sayesinde Rusya'da sona eren Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanına ilişkin açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Wagner isyanının "Putin'in kendi ülkesini mahvettiğini" gösterdiğini söyledi. Baerbock, "Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan durum, bu savaşın başında da belirttiğim noktayı bir kez daha netleştiriyor. Rus saldırganlık savaşı, yalnızca Ukrayna'ya ve Avrupa barışına yönelik bir saldırı değil, Rusya Devlet Başkanı Putin, bu savaşla kendi ülkesini de mahvediyor” dedi.

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