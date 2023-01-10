Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile birlikte Rusya sınırında yer alan Harkov kentinde incelemelerde bulundu. Rusya'nın işgalinden bu yana üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret eden Baerbock'a Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksii Makeiev de eşlik etti.

Baerbock, mevkidaşı Kuleba ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali ve zorlu kış koşullarında Ukraynalılara Almanya'nın desteğini ve dayanışmasını ifade ederek, "Bu şehir, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının mutlak çılgınlığının ve ülkenin doğusundaki insanların her gün karşı karşıya kaldığı bitmek bilmeyen ıstırabın bir simgesidir" dedi.

Ukrayna'ya daha fazla insanı ve askeri yardım yapacaklarını aktaran Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına yardımcı olacaklarına dair söz verdi.

Kuleba ise, Baerbock'un ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “Bugün Baerbock ve ben, Rusya'nın çok büyük acılara neden olduğu Harkov'u ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Harkov'un Ukrayna'nın verilen ortak destek ile Rusya'ya karşı bu savaşı kazanacağını kanıtlayan bir simge olduğunu vurgulayan Kuleba, “Almanya'dan daha fazla askeri yardımının geleceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Almanya geçtiğimiz günlerde ABD ile yaptığı ortak açıklamada, Ukrayna'ya Marder tipi zırhlı muharebe araçları ve bir Patriot hava savunma sistemi bataryası tedarik edeceğini bildirmişti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.