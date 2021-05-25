Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'Belarus'un açıklamaları saçma ve inandırıcı değil'

Geçtiğimiz Pazar günü bomba ihbarı gerekçesiyle Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmiş, Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Belarus Büyükelçisi Denis Sidorenko'yu bakanlığa çağırarak izahat istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada, Belarus hükümeti tarafından Minsk'e indirilen Ryanair uçağının zorunlu inişine ilişkin açıklamaların saçma ve inandırıcı olmadığını ifade etti. Bakan Maas, “Dün Ryanair uçağının zorunlu inişten sonra gerçekte ne olduğu konusunda netliğe ihtiyacımız var. Roman Protasevich derhal serbest bırakılması gerekiyor. Protasevich ve arkadaşının hakkında netliğe ihtiyacımız var. Bu nedenle Belarus Büyükelçisini bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağırdık. Görüşmeyi Berlin'in Eyalet Dışişleri Bakanı Miguel Berger yönetecek. Aynı zamanda, AB'nin devlet ve hükümet başkanları, bugünkü Avrupa Konseyi sonuçlarını tartışacaklar. Bu saldırı sonuçsuz kalamaz” dedi.

Uçak krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada bomba ihbarı gerekçesi ile başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Pratasevich ve arkadaşı Sofia Sapega'nın gözaltına alındığı açıklanmıştı.

AB ise, birlik havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapmıştı. AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus havayollarına ait uçakların da Avrupa hava sahasına girişlerini de yasaklama kararı almıştı.

Mehmet Koca