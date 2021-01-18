Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Navalny derhal serbest bırakılmalı"

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülen muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya geri dönmüştü. Navalny, dün akşam saatlerinde uçağının başkent Moskova'ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Rusya, kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülükleri ile hukukun üstünlüğü ilkesine ve medeni hakların korunmasına bağlıdır. Bu ilkeler, Alexei Navalny'ye de uygulanmalıdır. Alexei Navalny derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlandığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk incelemede zehirlenmeye dair bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti. 2 Eylül'de ise Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair “kesin kanıtlar” bulunduğu belirtilmişti.

Navalny'nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.