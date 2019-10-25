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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Heiko Maas, Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere 26 Ekim 2019 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarının yanısıra, Almanya'nın 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralacak olması bağlamında AB üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Neşra Durmaz

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