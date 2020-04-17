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Almanya Dışişleri Bakanı Mass'ten yaz tatili için uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Mass'ten yaz tatili için uyarı
Almanya Dışişleri Bakanı Mass'ten yaz tatili için uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaz tatillerini yurt dışında geçirmeyi planlayan Almanya vatandaşlarını uyararak, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı zamanın henüz planlanmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yurt dışında yaz tatili planı yapan Alman vatandaşları uyardı. Korona salgını nedeniyle bir çok ülkenin seyahat kısıtlaması uyguladığını belirten Bakan Mass, "Salgının daha da yayılmasını hesap etmek zorundayız. Korona önlemlerinin hangi boyutlarda seyredeceğini bilemediğimiz için gelecek için bu günden seyahat rezervasyonu yapmak yanlış olur. Seyahat uyarısını ancak virüsten emin olduktan sonra kaldırabiliriz. Mayıs ayının başında yeniden durum değerlendirmesi yapacağız. Fakat fazla umutlu olmamak lazım” dedi.

Korona salgını öncesi Almanya dışında bulanan 240 bin Alman vatandaşını tahliye ettikleri belerten, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yazın bir tahliye operasyonu yapamayacaklarını söyledi.

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