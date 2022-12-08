Almanya Federal Kriminal Dairesi Başkanı Muench: 'Darbe operasyonları sürecek'

Almanya'da darbe planladığı gerekçesiyle Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba ve destekçilerine gerçekleştirilen operasyonun detayları netleşiyor. Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Muench yaptığı açıklamada, polislerin ülke genelinde 150 noktada arama yaptığını, 50 yerde silah bulduklarını ifade etti. Muench, baskınların ve gözaltı işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini aktardı. Muench, dünden bu yana hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 54'e yükseldiğini kaydederek, "Bu grupla ilgili durumunu henüz tam olarak bilmediğimiz başka kişileri de tespit ettik" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.