Almanya Federal Meclisi'nden pankartlı protesto

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2022 yılının ilk meclis oturumunu düzenledi. Koalisyon hükümetinin Covid-19 salgınıyla ilgili aldığı tedbirleri savunan Scholz, Avrupa ülkelerinde yükselen vaka sayılarının Almanya'da da artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, alınan önlemlerin önemine değindi. Covid-19 aşısı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Scholz, “Aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun için aktif olarak çalışacağım” dedi.

Scholz'un konuşmasını protestolar kesti

Alınan Covid-19 önlemlerinin ve başlatılan aşı kampanyalarının başarısından da bahseden Scholz'un konuşması, Almanya için Alternatif Parti (AfD) vekilleri tarafından protesto edilerek kesildi. AfD'li vekiller, “Parçalanmadan Özgürlük” pankartları açarak protestoya devam ederken, Meclis Başkanı Baerbel Bas eylemin kanunlara aykırı olduğunu ve devam etmesi halinde vekillerin dışarıya çıkarılacağı konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan ikazlar ile sona eren protesto sonrasında, meclis oturumuna devam edildi.

Covid-19 kısıtlamaları Federal Meclis'te

Covid-19 önlemleri kapsamında, salgından korunmak için tam aşılanmış veya hastalığı geçirmiş kişilerin de negatif Covid-19 testi göstermesinin zorunlu olduğu 2G Plus uygulamasının Federal Meclis'te uygulamaya girdiği açıklandı.

"Atom enerjisi sürdürülebilir değil"

Enerji krizi hakkında da konuşma yapan Scholz, “Atom enerjisi sürdürülebilir değil. Ekonomik bir anlam ifade etmiyor. Bunun yerine, yenilenebilir enerjiler yaygınlaştırılmaya devam etmelidir” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değinen Scholz, “Ukrayna krizi Avrupa'da güvenlik için ciddi bir tehdittir ve sınırların yeniden değişmesi kabul edilir bir durum değildir” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Koca