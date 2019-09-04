Almanya Glifosat içerikli tarım ilacını kullanmayı yasaklıyor

Yabani otları öldüren Glifosat'ın böcekleri de öldürdüğünü belirten Çevre Bakanı Schulze, hayvanları ve böcekleri koruma programı kapsamında Glifosat'ın yasaklanması kararı alındığını açıkladı. Öncelikle Glifosat'ın ev ve hobi bahçeleri, parklar gibi halka açık alanlarda hasat öncesi uygulanacağı ve özellikle akarsu yakınlarında kuşların koruma altına alındıkları bölgelerde kullanılmasının yasaklanacağı bildirildi. Yasağın Almanya ile sınırlı kalmayıp AB ülkelerinde de Glifosat kullanımı hakkında benzer yasakların getirileceği belirtildi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Glifosat'ın kanseri tetiklediğinin açıklanması üzerine dünya genelinde tartışmalar başlamıştı. Glifosat'ın en büyük üreticisi Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Monsanto Roundup tarım ilacının içeriğindeki Glifosat maddesi nedeniyle kansere yakalanan kişilerin açtığı davayı kazanması sonucu milyonlarca dolarlık tazminat ödemişti.

Mehmet Koca

