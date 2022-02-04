Almanya günlük vaka sayısında rekor tazeledi

Almanya'da Covid-19 vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 248 bin 838 yeni vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 170 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 349,5 olarak kaydedildi.

Vaka sayısı 10 milyonu aştı

Salgının başından bu yana, Almanya'da 10 milyon 671 bin 602 korona virüs vakası tespit edildiği, 118 bin 504 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11'ini Covid-19 hastalarının oluşturduğu, korona virüs bulaşmış hasta sayısının ise 2 bin 264 olduğu ve hastaların bin 146'sının da solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 184 hasta bulunduğu, hastanelerde 3 bin 828 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84,70 olarak açıklandı.

Almanya'da 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında Alman halkının yüzde 75,9'i iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış, yüzde 53,6'sı ise hatırlatıcı doz almıştı.



Mehmet Koca

