Almanya hava yolu şirketlerinden grev kararı! 180 uçuş iptal edildi

Alman hava yolları Lufthansa'nın yan kuruluşları olan Eurowings ve Germanwings Hava yolları ile kabin personeli sendikası UFO arasındaki toplu iş görüşmesinde anlaşma sağlanamadı. UFO, 3 günlük grev kararı almasının ardından işverenin talepleri karşılamaya yaklaşmaması halinde grevi uzatabileceklerini de belirtti.

Grev nedeniyle 180 uçuş iptal edildi

Çarşamba günü saat 00.00'a kadar devam edecek olan grevde, iç hatlar ve dış hatlar seferinde 180 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Eurowings ve Germanwings hava yolu şirketleri, UFO sendikasını anlaşmaya yaklaşmamakla suçladı. Sendika ise çalışan kabin personelinin çalışma ortamının iyileşmesi ve hak ettikleri ücreti alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. UFO sendikası, grevin kısmi bir grev olduğu ve işveren tarafının yaklaşımına göre grevin kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Mehmet Koca