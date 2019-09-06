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Almanya Hollanda Canlı İzle| Almanya Hollanda Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Almanya Hollanda Canlı İzle| Almanya Hollanda Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Almanya Hollanda Canlı İzle| Almanya Hollanda Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Euro 2020 C Grubu mücadelesinde Almanya ile Hollanda bu akşam karşı karşıya geliyor. Maça dair bilgiler ise işte burada yer alıyor...

Almanya Hollanda Canlı İzle... EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek...

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YARIN GRUPLARDA OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALAR

- A Grubu:

16.00 Kosova - Çekya

19.00 İngiltere - Bulgaristan

- B Grubu

19.00 Litvanya - Ukrayna

21.45 Sırbistan - Portekiz

- H Grubu

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Türkiye - Andorra

21.45 Fransa - Arnavutluk

 

 

 

 

 

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