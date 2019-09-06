Almanya Hollanda Canlı İzle| Almanya Hollanda Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Almanya Hollanda Canlı İzle... EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek...
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YARIN GRUPLARDA OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALAR
- A Grubu:
16.00 Kosova - Çekya
19.00 İngiltere - Bulgaristan
- B Grubu
19.00 Litvanya - Ukrayna
21.45 Sırbistan - Portekiz
- H Grubu
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Türkiye - Andorra
21.45 Fransa - Arnavutluk