Almanya Hollanda Canlı İzle| Almanya Hollanda Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Almanya Hollanda Canlı İzle... EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek...

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YARIN GRUPLARDA OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALAR

- A Grubu:

16.00 Kosova - Çekya

19.00 İngiltere - Bulgaristan

- B Grubu

19.00 Litvanya - Ukrayna

21.45 Sırbistan - Portekiz

- H Grubu

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Türkiye - Andorra

21.45 Fransa - Arnavutluk