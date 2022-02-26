Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna'ya tanksavar füzesi gönderecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya'dan destek geldi. Almanya hükümeti, Ukrayna'nın talep ettiği bin adet tanksavar füzesi ve 500 adet Stinger füzesi Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda'ya satılarak, Almanya'nın onayının ardından Ukrayna'ya gideceği öğrenildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir dönüm noktasıdır. İkinci dünya savaşı sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda, Ukrayna'nın kendisini Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Almanya, Ukrayna'ya yanındadır" dedi.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna'ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

Mehmet Koca