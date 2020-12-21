Almanya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu, yolcular havalimanında bekledi

İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinde endişe arttı. İngiltere'nin açıklamasının ardından başta Almanya olmak üzere pek çok ülke İngiltere'ye yapılan tüm uçuşları durdurdu. İngiltere'den gelen yolcuların Almanya'ya girişine izin verilmezken, uçuşların iptal dilmesiyle Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Hamburg, Köln ve Hannover Havalimanlarında yolcular havalimanında kaldı. İngiltere'de gelen 63 yolcu geceyi Hannover Havalimanında geçirirken, diğer havalimanlarında Londra'dan gelen yolcular PCR testinden geçirildi.

Manchester'dan Dortmund Havalimanı'nda gece yarısı gelen yolcuların ülkeye girmelerine izin verilmedi, 180 yolcu ise evde karantinaya alınacak. Kuzey Ren-Vestalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Manchester'dan gelen yolculara PCR testi yapılması için acil talimat vererek, yolcuların karantinaya alınmasını istedi. Kuzey Ren-Vestalya Eyaleti, gece yarısından itibaren ülkeye İngiltere'den karayolu ile olan girişleri de kapattı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Danimarka'da da vakaların olduğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu ifade ederek, Güney Afrika'dan gelen tüm girişlerin de kısıtlanacağını bildirdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan korona virüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı çıkabileceği belirtiliyor.

Mustafa Tığlı