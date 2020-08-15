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Almanya, İspanya'yı riskli bölge ilan etti

Almanya, İspanya'yı riskli bölge ilan etti
Almanya, İspanya'yı riskli bölge ilan etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya’yı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Alman Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Almanya'da salgın hastalıklar konusunda araştırmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), güncelleştirdiği listeye Kanarya Adaları dışında tüm İspanya'yı da ekledi. Artan korona virüs vakaları nedeni ile riskli bölge ilan edilen İspanya, Almanların tatil için en çok tercih ettiği ülkeler arasında geliyor. İspanya'dan dönen tatilcilere uygulanan testler sonucunda korona virüs testi pozitif çıkan çok sayıda kişinin olması da önlemlerin alınmasında etkili oldu.
Dışişleri Bakanlığı rezervasyonların ücretsiz olarak iptal ettirilebileceğini açıklarken, önde gelen seyahat şirketleri İspanya'ya rezervasyonları durdurdu.

Sinan Karamurat
 

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