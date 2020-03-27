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Almanya, İtalya'dan korona hastası alacak

Almanya, İtalya'dan korona hastası alacak
Almanya, İtalya'dan korona hastası alacak

Korona virüsünün merkezi haline gelen Avrupa’da korona ile mücadele devam ederken, Almanya, İtalya'dan yoğun bakımda olan 47 korona hastasını alacak.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan yoğun bakımda olan 47 korona virüsü hastasının tedavisi için alınacağını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD) sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz " dedi.

Kuzey - Ren Vestalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise İtalya'dan gelecek hastaların, 10 tanesini kabul edeceklerini söyledi. İtalya'dan gelecek hastaların, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya, Hessen ve Berlin'deki kliniklere yerleştirileceği bildirildi.

Mustafa Tığlı
 

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