Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da bazı ülkeler normalleşme adımları atmaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başkanları ile yaptığı toplantı sonrası korona virüs salgını tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel, son haftalarda birçok şeyin başarıldığını ifade ederken, hedeflerinin korona vaka sayısını azaltmak ve salgının yayılmasını durdurmak olduğu vurguladı. Merkel, şu ana kadar virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı başardıklarını açıklarken, uygulanan kısıtlamaların gerekli olduğunun altını çizdi. Başbakan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan İbadethaneler, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri müzeler ve tarihi yerlerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşulu ile yeniden açılacağını duyurdu. Merkel, okullar, kreşler, futbol maçları için kararın 6 Mayıs'ta verileceğini açıklarken, 31 Ağustos tarihine kadar ise büyük etkinliklere izin verilmeyeceğini aktardı. Başbakan, son olarak yurtdışına seyahat artık gündemimizde değil ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya'da 20 Nisan tarihinde küçük ve orta işletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile yeniden açılmasına izin verilmişti.

Mehmet Koca