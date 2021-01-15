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Almanya Korona Zirvesi salı günü yapılacak

Almanya Korona Zirvesi salı günü yapılacak
Almanya Korona Zirvesi salı günü yapılacak

Almanya'da alınan önlemlere rağmen korona virüs vaka ve can kaybında artış gözlemlenmesinin ardından yeni önlemlerin alınacağı Korona Zirvesi, salı günü yapılacak.

Korona virüs salgınında ardı ardına sert önlemler alan Almanya'da vaka ve can kaybı sayısında artış gözlemleniyor. Hem vaka hem de can kaybındaki artışın kontrol altına alınamaması yetkilileri harekete geçirdi. Alman yetkililer, yeni önlemlerin alınması amacıyla Salı günü toplanacak Korona Zirvesi'nde bir araya gelecek. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 25 Ocak tarihinde yapmayı öngördüğü korona toplantısını salı günü gerçekleştireceğini açıkladı.
Salgına karşı kısıtlamaların sıklaştırılmasın ele alınacağı Korona Zirvesi'nde İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyon virüsün dünya genelinde de hızlı yayılması nedeniyle vaka sayılarının daha da arttırdığı gerekçesiyle ülke içindeki temasın sınırlandırılması ve ofislerde yapılacak işlerin evlerden yapılması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin Yürütme Kurulu Toplantısında , Merkel korona virüsün ancak ek çabalarla durdurulmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Mehmet Koca
 

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