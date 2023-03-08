Almanya, Kuzey Akım boru hatları saldırısıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen teknede arama yaptı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına 26 Eylül'de düzenlenen saldırıların ardından Almanya Federal Savcılığı, Kuzey Akım boru hatları saldırısında kullanılan patlayıcıları taşıdığından şüphelenilen bir teknede arama yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Almanya Başsavcılığı, 18-20 Ocak 2023 tarihleri arasında şüpheli bir gemi kiralama olayıyla ilgili olarak bir gemiyi arattırdı" denildi. Gemide el konulan materyallerin değerlendirilmesinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, “Faillerin kimlikleri ve motivasyonları devam eden soruşturmaların konusu" denildi.

Saldırı planlarını bir devletin kontrol edip etmediği konusunda henüz güvenilir kanıtlar olmadığı ifade edilerek, "Gemiyi kiralayan Alman şirketinin çalışanlarından şüphelenmek için hiçbir neden yok" denildi.

Alman basını teknede patlayıcı izi bulunduğunu öne sürdü

Alman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu teknenin 6 Eylül 2022'de Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki Rostock Limanı'ndan ayrıldığı ifade edilerek, teknede 1 kaptan, 2 dalgıç, 2 dalgıç yardımcısı ve 1 doktor olmak üzere 6 kişinin bulunduğunu bildirdi. Söz konusu 6 kişinin uyruğu hakkında bilgi verilmeyen haberlerde, grubun tekneyi kiralamak için profesyonel olarak sahte pasaportlar kullandığını aktarıldı. Bir kamyonun grubun teçhizatını önceden limana teslim ettiği ifade edilen haberlerde, teknenin pis bir şekilde geri getirildiği ve müfettişlerin teknedeki masada patlayıcı izleri buldukları öne sürüldü.

Saldırıda Ukraynalı grup iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, dün ABD'li yetkililer tarafından incelenen yeni istihbarata dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz sene Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajların muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğinin öne sürüldüğünü ifade etmişti.

Kuzey Akım Botu hatlarına saldırı

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. Sabotajı kimin ve kimlerin düzenlediği hala bilinmiyor.

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