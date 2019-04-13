Almanya, Rus Çarı'nın tarihi mektubunu Ukrayna'ya teslim etti

Ukrayna Kültür Bakanı Yevgeniy Nişuk tarafından yapılan açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolmuş, sonradan Almanya'da Doğu Avrupa Tarihi ve Tübingen Üniversitesi Yerel Tarih Enstitüsü Kütüphanesi tarafından yıllarca muhafaza edilen Rus Çarı Birinci Petro'ya ait Kiev kiliseleri üzerine yazılmış mektubun, Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi. Nişuk, “80 santimetreye 58 santimetre boyutlarındaki el yazımı mektup, gümüş yaldızlı bir çerçeve içerisindedir ve Ulusal Rezerv Merkezi Sofiya Kievskaya'ya teslim edilmiştir. Yakında gösterime sunacağız. Bu tarihi mektubun geri kazanımı, hükümetler arası kurulan Yerinden Edilmiş Kültür Varlıklarının İadesi Komisyonu tarafından yapılan çalışmaların bir sonucudur” dedi.

Bekir Keskin