Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Türk Caddesi'nde iftara katıldı

Almanya'nın Köln kentinde Türk Caddesi olarak da bilinen Keup Caddesi'nde iftar programı düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı iftar için erken saatlerde başlayan hazırlıklar kapsamında caddeye uzun masalar konuldu. Türk ve Almanların dışında birçok milliyetten ve dinden kişinin katıldığı iftar nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Keup Caddesi Esnaf İnisiyatifi Başkanı Meral Şahin, programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü iftar yemeği Paskalya'ya denk gelmesi nedeni ile beraber bir dua halinde olacaktı. Bugün çok güzel bir birlik beraberlik olsun, iyi bir anı olsun istedik. İnşallah yerini bulur. Ben daha ümidimi kaybetmedim" dedi. Caddede bulunan Klim Restaurant sahibi Ömer Aldağ ise iftar yemeğinin bu sene 5'incisini tertiplediklerini söylerken, "Kovid-19'dan dolayı 3 yıl yapamadık, üç yıldan sonra bugün yine yapmaya niyetlendik. Allah nasip eder yağmur da biraz durursa yapacağız" şeklinde konuştu.

İftar yemeğine çocuklarıyla katılan Sema Keskin ise, "Organizasyonu duyduk ve kızlarımla beraber geldim, çok güzel bulduk. Böyle yakınlarda olması çok güzel. Çok güzel olmuş, çok teşekkür ederiz. Ramazanımız mübarek olsun. Müslümanların dirliğini, birliğini diri tutmak çok güzel bir şey" dedi.

"Depremzedeleri burada birlikte analım"

İftar programına katılan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da kısa bir konuşma yaptı. Keup Caddesi'nin 19 yıl önce Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından bombalandığını hatırlatan Lauterbach, "Burası özel bir yer, burası çivili bombalamanın gerçekleştiği yer. Burası her yıl bir araya geldiğimiz yer. Burası kültürel etkinliklerin yapıldığı yer" diye konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden insanları andığını söyleyen Lauterbach, "Burası aynı zamanda afetler yaşamış olan insanların yaşadığı yer. Bunun için sizden Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri benimle birlikte birkaç saniye anmanızı istiyorum. Keup Caddesi İnisiyatifinin birçok yardım yaptığını biliyorum. Depremzedeleri burada birlikte analım" şeklinde konuştu. Daha sonra kendisine ayrılan masaya oturan Lauterbach, iftar yemeğini yedi.

Sinan Karamurat

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