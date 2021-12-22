Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'tan salgında 5. dalga uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Covid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Lauterbach, salgında 5. dalganın artık önlenemeyeceğini düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Lauterbach, "Delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız. Buna rağmen kesin olarak 5. dalgayı beklemek zorundayız" dedi. Güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu söyleyen Bakan Lauterbach, "Şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı. Lauterbach, Almanya'nın 4 milyon doz yeni Novavax aşısı sipariş ettiğini de belirtti.

"Noel, Omicron ateşini yakan kıvılcım olmamalı"

RKI Başkanı Wieler ise ülkedeki yeni korona virüs vakalarındaki son düşüşün tersine çevrilmesini beklediğini söyledi. Lothar Wieler, "Son günlerde vaka sayısı düşüyor ama ne yazık ki bu bir gevşeme işareti değil. Hala çok yüksek olan vaka sayılarını düşürmemiz gerekiyor. Noel, Omicron ateşini yakan kıvılcım olmamalı" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 510 ölüm

Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da son 24 saatte 45 bin 659 yeni korona virüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 6 milyon 878 bin 709'a yükseldi. Son 24 saatte 510 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 109 bin 324'e ulaştı.