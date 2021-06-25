Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Delta mutasyonu baskın hale gelecek"

Korona virüsün ilk olarak Hindistan'da görülen ve daha bulaşıcı olduğunu belirtilen Delta mutasyonu, ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ve Charite Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Leif Erik Sander mutasyon gündemiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Delta mutasyonu konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunarak Almanya'nın sonbaharda 4. dalgaya doğru ilerleyip ilerlemeyeceği sorusuna cevap aradığını ifade etti. Bakan Spahn, "Delta mutasyonu yaz aylarında baskın hale gelecek" diyerek şu anda Delta mutasyonunun Almanya'da tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 15'inden fazlasını oluşturduğuna dikkat çekti.

Spahn, mutasyonun yayılmasının kaç kişinin aşılanacağına ve enfeksiyon insidansına bağlı olacağını kaydetti. "Dördüncü dalganın gelişi bize bağlı" ifadesini kullanan Bakan Spahn, "İkinci doz aşıları yaptırarak virüse karşı tam bir koruma sağlanmış olunur. Almanya olarak yaza güvenle girdik. Çok kaygısız geçen bir yaz, endişe verici bir sonbahara dönüşmemeli. Özellikle iç mekanlarda, koruyucu önlemlere uymak hala gereklidir” şeklinde konuştu.

"Aşı ya da enfeksiyon, bu her bireyin kendi seçimidir"

Sağlık Bakanı Jens Spahn tüm yetişkinlerin yüzde 63'ünün aşının ilk aşı dozunu yaptırdığını, Delta mutasyonuna karşı korunabilmek için ikinci dozun mutlaka yapılması uyarısında bulundu. Spahn, "Ruhsatlı aşıların korona virüsünün bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu biliyoruz. Aşı ya da enfeksiyon, bu her bireyin kendi seçimidir" dedi.

"Aşılar tek başına bizi sonbahardaki artıştan koruyamaz"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı (RKI) Başkanı Lothar Wieler de tehlikenin henüz geçmediğini, Delta mutasyonu daha bulaşıcı olduğu için ilerleyen dönemlerde vaka sayısının tekrar artmasının beklendiğini ifade etti. Wieler, büyük ölçüde normalleşen İsrail'de vaka sayısında yeniden artış olduğuna atıfta bulunarak, "Aşılar tek başına bizi sonbahardaki artıştan koruyamaz" diyerek virüse karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Leif Erik Sander ise yılın başında birinci ve ikinci doz aşı olan yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sonbaharda üçüncü doz aşıya ihtiyacı olduğunu söyledi. Sander, yaşlılarda kış aylarında azalan bağışıklık tepkisi nedeniyle yaşlılar ve bakım evlerinde enfeksiyonlar vakalarında artışın olabileceğin uyarısında bulundu.

Mehmet Koca

