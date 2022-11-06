Almanya Savunma Bakanı Lambrecht'ten GKRY'e ziyaret

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Söz konusu görüşme daha önce kamuoyu ile paylaşılmazken, Lambrecht, GKRY Savunma Bakanı Charalambos Petrides ile bir araya geldi. Lambrecht'e ziyaretinde Almanya parlamento üyeleri eşlik etti. Görüşmeyi GKRY ve Almanya arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için bir kilometre taşı olduğu belirten GKRY Savunma Bakanlığı, görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, savunma işbirliği, Avrupa ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığını açıkladı.

Lambrecht ve Petrides, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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