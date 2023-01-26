Almanya Savunma Bakanı Pistorius: 'Leopard tankları Mart sonu Ukrayna'da olabilir'

Almanya'nın Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderileceğini duyurmasının ardından gözler teslimat tarihine çevrildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin doğusunda yer alan Altengrabow'da paletli zırhlı muharebe aracı Pumalarla gerçekleştirilen askeri tatbikatı yerinde izledi. Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pistorius, "Leopard tanklarımızı Mart ayının sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Bu tarih geç değil" ifadelerini kullandı.

Pistorius Ukrayna birliklerinin Alman yapımı Marder piyade savaş araçlarını kullanmasına yönelik eğitiminin önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağını belirtirken, Leopard 2 tanklarıyla ilgili eğitimin ise daha sonra başlayacağını kaydetti. Almanya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderileceği açıklamasının neden bu kadar uzun sürdüğü sorulan Pistorius, “Tereddet etmedik, müttefiklerimizle görüştük. Şu anda yapılacak en iyi şeyin ne olduğu ve bunun zaman alacağı konusunda ortaklarımız ve arkadaşlarımızla konuştuk. Bu sadece web sitesinden bir şey sipariş etmek veya herhangi birine bir şey gönderme kararı değildir. Bu bir savaş, bu bir güven, bu bir ittifak meselesidir” şeklinde konuştu.

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