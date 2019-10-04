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Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı

Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı
Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını onayladı

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan silah ihracatını onayladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen çatışmasından yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin kanlı çatışmaya siyasi bir çözümü aktif olarak desteklediğini açıklaması üzerine Almanya'nın uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı belirtilirken, ihracatına izin verilen silahların başında Amerikan uçaksavar sistemi "Patriot" için Jenoptik jeneratörlerini kapsayan silah üniteleri olduğu bildirildi. Federal Hükümet silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak için olduğunu ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla onay verildiğini açıkladı.

Alman Ekonomik İşler Bakanlığı Federal Güvenlik Bakanlarının gizli Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin Yemen'deki Husilere karşı savaşında orantısız ve acımasız saldırmaları nedeniyle silah ihracatını durdurmuş, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle birlikte silah ihracatı daha da sertleştirilmişti.

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