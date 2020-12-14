Almanya tam kapanmaya hazırlanıyor, esnaf şikayetçi

Kasım ayı başından itibaren kademe kademe artırılan Covid-19 önlemleri yeterli olmayınca Almanya'da tedbirler daha da arttırıldı. Ülkede hayatı durma noktasına getirecek yeni önlemler 16 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Almanya genelinde 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kapanma önlemleri kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak.

Açık kalmasına karar verilen işletmeler arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın büyük ölçüde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak. Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzurevlerinde ise korona virüs testi zorunlu kılınacak.

Alınan önlemler kapsamında perakende satış yapan tüm işletmelerin kapanması ise esnafı endişelendiriyor. Ekonomik açıdan zor günler geçiren esnaf, ilerleyen günler için kaygılı. Başkent Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları alınan yeni kararlara temkinli yaklaşıyor. 22 yıldır Berlin'de esnaf olan Murat Yalçın, “Korona esnafı etkiledi. Çarşamba'dan sonra sıkı önlemler geliyor. Onun için baya zor durumdayız. Kasaplar, marketler genelde açık ama gene de insanların maddi durumu olmadığından dolayı baya sıkıntı çekiyoruz. Para yok millette, alışverişe gelmiyor. 5 kilogram alan yarım kiloya düşürdü. Devletten yardım bekliyoruz. Kira sıkıntısı oluyor, işçilere ödeme sıkıntısı oluyor” dedi.

“Bu yaşıma kadar yaşamadığımız sıkıntıları yaşıyoruz”

Döner büfesi işleten Celalettin Aktürk de Almanya genelinde herkesin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Finans durumlarının iç açıcı olmadığını dile getiren Aktürk, “Bu yaşıma kadar yaşamadığımız sıkıntıları yaşıyoruz. Almanya genelinde hepimiz yaşıyoruz bu sıkıntıları. Belki Almanya devleti elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yeterli değil. Hepimiz katlanmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Ama bu günleri nasıl atlatacağımızı bir türlü aklım almıyor. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni önlemleri desteklediğini ve gerekli olduğunu vurgulayan Aktürk, günde 600'lere varan ölüm rakamlarının çok fazla olduğunu ve herkesin yardımıyla bu rakamların düşürülmesi gerektiğini belirtti.

“Vatandaşın kafasında çok farklı şeyler var”

Berlin'de yaşayan Fatih Haslak da aşı konusunda şüpheleri olduğunu ve konunun devlet tarafından vatandaşa daha iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Vatandaş olarak devletin aldığı tedbirlere uymak zorunda olduklarını dile getiren Haslak, “Vatandaşın kafasında çok farklı şeyler var. Aydınlatılması gereken, bilhassa devlet tarafından konular var. Aşı konusu çok şeffaf değil. Bu konuda bilim insanlarının, aşıyı üretenlerin, devletin bu konuda biraz daha şeffaf olması gerekiyor. Şimdi bunlar tabii ki tartışılabilir. Yazın zararlı olmayan, kışın neden birdenbire zararlı oldu. Bir insanın çıkması, restorandan bir şey alması, yemesi neden yazın zararlı değil de kışın çok zararlı olmaya başladı. Daha önceden önlem alınabilirdi veya 3.,4., 5. aydaki bu karantinaların tamamen kaldırılmaması gerekiyordu. Bu düşündürüyor biraz insanı” şeklinde konuştu.

Berberler ve kuaför salonlarının da kapanacak olması, hafta başlangıcında berberlerin önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Pek çok kişi, kapanmadan son kez tıraş olabilmek için berberlere ve kuaförlere akın etti. Başkentte yıllardır berberlik yapan Muhittin Özen, büyük sıkıntı ve üzüntü içerisinde olduklarını dile getirdi. Ancak virüsün bitmesi için katlanacaklarını söyleyen Özmen, “2019‘un Mart ayından beri zaten kan ağlıyoruz. İşler kötü, insanlar tıraş olmaya korkuyor. Maskeye itiraz ediyorlar. Sıkıntı büyük, üzgünüz ama Merkel mutter (Merkel anne) ne derse yapacağız. Önemli olan bu virüsün bitmesi” ifadelerini kullandı.

“Korku var” diyen Özen, “35-40 üzeri korku var. Gençlerde korku yok ama. Bu demek ki millet bu işi ciddiye almış” dedi.

“Aşının yardım edeceğine de inanmıyorum”

Yeni tedbirlerle ilgili görüşlerini dile getiren Mike Berger de hükümetin kafasının karışık olduğuna değindi. Berger, “Bilmiyorum, sürekli bu git geller hükümetin net bir düşüncesinin olmadığını gösteriyor. Perakende satış yapanlar çok acı çekiyor. Bu arada iflas eden çok sayıda arkadaşım var. Aşının yardım edeceğine de inanmıyorum. Bana göre aşı çok çabuk geliştirildi ve uzun vadede zararları dokunabilir. Evet, ne yazık ki biraz güvenimi kaybettiğimi söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Mahmut Tosun

