Almanya Türkiye Maçı Kaç Kaç? | Almanya Türkiye Maçı İzle

ALMANYA 0-0 TÜRKİYE

5' Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Emre Kılınç ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yusuf Yazıcı bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıkıyor

12' Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyoruz. Kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan'ın önünde kalıyor. Efecen bekletmeden yerden şansını deniyor anca

2' Sol kanattan gelişen atağımızda Yusuf Yazıcı son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas sol çaprazına doğru çeviriyor ancak bu noktaya hareketlenen Efecan Karaca topu kontrol edemiyor.

1' Maç başladı

Karşılaşmanın 11'leri:

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz

Şenol Güneş: "Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya maçı öncesinde yarın müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

"Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız"

Milli takımdaki oyuncuların performansının daha iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi'nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya'ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

"Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz"

Dünya futboluna Almanya'nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Biz de Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya'nın birçok tarafını örnek alabiliriz"dedi.

"Oyuncu ve antrenör üreten, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, bir ülke olmak istiyoruz"

Futbolda ileriye gitmek için adım atacaklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası'na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız" açıklamasında bulundu.

Ayhan: "İnşallah Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“

Alman milli takımın yüksek bir kaliteye sahip olduğuna değinen milli oyuncu Kaan Ayhan ise, takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi. Ayhan, “İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“ dedi.

Sinan Karamurat

Mili heyecanın yaşanacağı maçı açağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz