Almanya Türkiye Özet İzle | Almanya Türkiye Golleri İzle

Almanya Türkiye karşılaşması geni özeti ve golleri izle... A Milli Takım, Almanya ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı

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Maçtan dakikalar

90+4' Kenan Karaman durumu 3-3'e getirdi

81' Waldschmidt'in golüyle karşılaşmada durum 3-2 oldu

75' A Milli Futbol Takımı 'nda Kaan Ayhan oyundan alınırken yerine Ozan Kabak oyuna dahil oluyor.

70' A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca yerini Mahmut Tekdemir'e bıraktı.

70' Almanya'da Nico Schulz oyundan alınırken yerine Robin Gosens oyuna dahil oluyor.

68' Efecan'ın golüne 'Faul itirazı' yapan Emre Can, sarı kart gördü.

67' Almanya savunmada paslaşırken araya giren Efecan Karaca, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Deneyimli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

63' A Milli Takım'da Kenan Karaman, Okay Yokuşlu'nun yerine oyuna girdi.

62' Sol kanattan gelişen Almanya atağında Luca Waldschmidt'in pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Julian Brandt bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok gole izin vermiyor.

58' Havertz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

49' Ozan'ın uzaklardan nefis vuruşunda durumu 1-1'e getirdik.

46' Müsbakanın ikinci yarısı A millilerimizin vuruşu ile başlıyor.

45' İlk yarı sona erdi

45' Hızlı gelişen Almanya atağında savunma arkasına sarkan Draxler, kaleci Mert'le baş başa kaldı. Draxler düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

27' Savunma arasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol çaprazında kontrol eden Julian Draxler bekletmeden pasını ceza yayı sol çaprazına hareketlenen Julian Brandt'a gönderiyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Mert Günok sol köşeye uzarak golü önledi.

25' Kullandığımız serbest vuruşta Yusuf Yazıcı havadan pasını barajın arkasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ozan Tufan vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş beklediği gibi etkili olmuyor ve doğrudan kaleci Bernd Leno'nun üzerine doğru gidiyor.

19' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bernd Leno sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

15' Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Emre Kılınç ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yusuf Yazıcı bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıkıyor

12' Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyoruz. Kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan'ın önünde kalıyor. Efecen bekletmeden yerden şansını deniyor anca

2' Sol kanattan gelişen atağımızda Yusuf Yazıcı son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas sol çaprazına doğru çeviriyor ancak bu noktaya hareketlenen Efecan Karaca topu kontrol edemiyor.

1' Maç başladı

Karşılaşmanın 11'leri:

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz