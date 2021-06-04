Almanya, Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre, Türkiye "çok yüksek riskli" ülke listesinden çıkarılarak, "riskli" ülke grubuna dahil edildi. Böylece Türkiye'den Almanya'ya gelişlerde, Covid-19'a aşısının her iki dozunu yaptıranlar, virüsü yenip iyileşenler ve PCR test sonucu negatif olanlar artık 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Yeni uygulama 6 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye giriş yapacak 6 yaşından büyük tüm hava yolcularının, seyahatten 72 saat önce Sağlık Bakanlığının internet sitesinden elektronik form doldurması gerektiğini belirterek, ülkeye girişte veya check-in sırasında sorgulama yapılacağını ifade etti. Daha sonra yolculara, Türkiye'deki kontroller sırasında gösterilmesi gereken HES kodu verileceği de aktarıldı.

Litvanya ve İsveç de “riskli” ülke grubuna alınırken, Çekya, Vatikan, İtalya ise "risk" bölgeleri listesinden tamamen çıkarıldı.

Mehmet Koca