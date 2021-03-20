Almanya ve Çekya, Polonya'yı Covid-19'da “en riskli ülkeler” listesine aldı

Almanya ve Çekya, korona virüs salgının üçüncü dalgasının en etkili olduğu ülkelerden Polonya'yı virüsün yayılması bakımından “en yüksek derecede riskli ülkeler” listesine aldı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü tarafından alınan karar doğrultusunda yarından itibaren Polonya'dan Almanya'ya gidecek yolcular için negatif korona virüs testi zorunluluğu getirildi. Almanya, Polonya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Güney Kıbrıs'tan gelecek kişilerden de negatif test istiyor.

Polonya'yı, salgının en yüksek derecede riskli olduğu ülkeler listesine alan bir diğer ülke ise Çekya oldu. Çekya Sağlık Bakanlığı'nın listesinde Polonya'nın yanı sıra Danimarka, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunuyor. Bu kapsamda Polonya'dan Çekya'ya seyahat edecek yolculardan negatif korona virüs testi sunmaları isteniyor. Sonrasında zorunlu karantinaya alınacak olan bu kişilerin, karantinanın 5. gününde ikinci bir korona virüs testi daha yaptırmaları gerekiyor.

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede vaka sayılarının arttığını belirtti. Son 24 saatte 26 bin 405 yeni vakanın tespit edildiğini, 349 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Niedzielski, son günlerde tespit edilen korona virüs vakalarının yüzde 60-80 oranının virüsün İngiltere mutasyonu olduğunu ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 36 bin 700'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 159 oldu.

Ebru Orhan