Almanya yeni yıla Covid-19 yasaklarıyla girdi

Almanya, yeni yıla korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri gölgesi altında girdi. Avrupa'da eğlence kenti olarak bilinen Almanya'nın başkenti Berlin, Covid-19 önlemleri nedeniyle yeni yıla sessiz sedasız girdi. Normal şartlar altında Berlinlilerin yanı sıra ülkenin diğer kentlerinden ve yurtdışından gelen turistlerle dolup taşan Berlin sokakları yeni yılda ise sakinliğiyle dikkat çekti. Evlerde düzenlenen özel yılbaşı kutlamaları da yasaklardan nasibini aldı. Federal hükümetin, eyalet başkanları ile beraber aldıkları kararlar gereği, evlerde aşılı veya son 6 ay içerisinde hastalığı atlatmış olanlar dahil en fazla 10 kişi bir araya gelmesine izin verildi. Karada, 14 yaş altı çocuklar ise bu kuraldan muaf tutuldu. Ayrıca aralarında Berlin'in en önemli cadde, sokak ve meydanlarının da bulunduğu 57 noktada, havai fişek ve maytap atılması yasaklandı. Kurala uymayanlar ise 50 bin euro'ya kadar varan cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Restoranlar ve kulüpler açık, dans yasak

Berlin'de yeni yılda restoran, bar ve kulüpler açık tutulurken, kentte her türlü danslı eğlence yasaklandı. Normalde her yılbaşı gecesi tarihi Brandenburg Kapısı önünde on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yılbaşı eğlenceleri ve havai fişek gösterisi Covid-19 nedeniyle bu yıl yine yapılamadı. Berlin polisi ise, bin 600'ü takviye kuvvet olmak üzere toplamda 2 bin 500 polisle gece boyunca pandemi kurallarını denetledi. Yerel saatle 19.00'dan itibaren "olağan dışı hal" konumuna geçen Berlin itfaiyesi bin 400 çalışanı ile her türlü yangın ve felakete karşı tetikte bekledi.

Frankfurt kenti yasak tanımadı

Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt kenti ise yeni yıl kutlamalarına getirilen yasaklara uymadı. Covid-19 salgını öncesi Almanya'da yeni yıl kutlamalarının en görkemli bir şekilde organize edilen Frankfurt kentinde bu yıl, Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen mesafe kuralları dikkate alınmadı. Yeni yılı tarihi Römer meydanında ve Main Nehri kenarında kutlayan binlerce Frankfurtlu, polis tarafından yapılan sık sık anonslara aldırış etmedi. Sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen kentin birçok yerinde havai fişekler atıldı. Polis, kentte gece boyunca devriye atarken, yeni yıl sokaklarda yapılmaması gereken yasakların 31.12.2021 ile 01.01.2022 saat 03.00 devam edeceğini, diskotek ve diğer eğlence yerlerinin korona virüs yasakları kapsamında kapalı olacağını duyurdu.

Köln kentinde yılbaşı kutlamaları yapılmadı

Almanya'nın Köln kentinde her yıl tarihi Dom Katedrali önünde yapılan yeni yıl kutlamaları, Covid-19 yasakları nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapılamadı. Kentte bazı yerlere insanların toplanmaması için tel örgüler yerleştirilirken, polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Köln'de yasaklara rağmen bazı bölgelerde ise havai fişekler eşliğinde kutlamalar yapıldığı dikkat çekti.



Mehmet Koca - Sinan Karamurat - Mahmut Tosun