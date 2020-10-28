Almanya'da 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 464 bin 239'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 156'ya yükseldi. Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 331 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelecek. Toplantıda bir hafta içinde iki katına çıkan vaka sayılarındaki artışı durdurabilmek için ülke genelinde 4 Kasım'a kadar alınacak yeni önlemlerin görüşülmesi bekleniyor.