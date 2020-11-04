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Almanya'da 16 bin 498 yeni vak'a tespit edildi

Almanya'da 16 bin 498 yeni vak'a tespit edildi
Almanya'da 16 bin 498 yeni vak'a tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 16 bin 498 yeni tip korona virüs (covid-19) vak'ası tespit edildi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede son 24 saatte 16 bin 498 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiğini, bununla birlikte toplam vak'a sayısının 576 bin 877'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 143 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 10 bin 684'e ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 379 bin 800 kişinin de iyileştiği belirtildi. Almanya'da korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 197 bin 77 kişi olduğu açıklandı.

Bakan Spahn: “Temastan kaçının”

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ülkede henüz zirve noktasına ulaşmadığını ancak durumun ciddi olduğunu belirterek, "Virüs karşısında aciz bir şekilde teslim olmuş değiliz. Gelecek haftalarda kişisel ilişkileri olabildiğince azaltmamız, virüsü kontrol etme açısından hayati önem taşıyacaktır. Bunun için hükümet olarak aldığımız önlemlerin başında temas kısıtlaması yer alıyor. Temastan kaçınırsak virüse karşı verdiğimiz mücadelede başarılı oluruz” dedi.

Mehmet Koca
 

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