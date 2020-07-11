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Almanya'da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Almanya'da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü
Almanya'da 2 küçük uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Almanya’da 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalye eyaletine bağlı Dülmen kentinde havada 2 küçük uçak çarpıştı. Kazada 2 pilot da hayatını kaybederken, uçaklar ormanlık alana düştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerinde yapılan arama çalışmalarında pilotlardan birinin cansız bedeni uçak enkazının yanında, diğer pilotun cansız bedeni ise ormanlık alanın içinde bulundu. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Öte yandan havacılık uzmanları, Almanya'da son yıllarda buna benzer uçak kazalarında artış olduğunu ve kazaların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Mustafa Tığlı

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